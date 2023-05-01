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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Я и предполагал, что Дзюба поможет «Локомотиву»

01 Мая 2023 • 14:21 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», высказался об игре Артёма Дзюбы в составе «железнодорожников».

«Пока у Дзюбы всё получается, он играет с огоньком и с азартом. Но я это и предполагал, что Артём поможет «Локомотиву». Ему предлагают сейчас новый контакт «1+1», и это нормально для возрастного игрока — если с той же зарплатой, то Дзюбе надо соглашаться», — заявил экс-руководитель московской команды в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Артём Дзюба стал отличной находкой для «Локомотива», отдав должное наставнику «железнодорожников» Михаилу Галактионову, который выстраивает игру команды через экс-капитана сборной России. Наумов также считает, что усиление коллектива летом позволит «Локомотиву» бороться за медали в следующем сезоне Премьер-лиги.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале текущего года. Нападающий провёл восемь матчей в рамках чемпионата, забив восемь голов при четырёх ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба
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