В «Локомотиве» высказались о будущем Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем нападающего столичного клуба Артёма Дзюбы.
Спортивный деятель отметил, что всё станет известно после матча с ЦСКА, хотя ранее сообщалось, что разговоры о продлении контракта будут по окончании сезона.
«У нас уже есть один футболист, с кем ведём переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», - приводит слова Ульянова «Чемпионат».
Контракт 34-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
В текущем сезоне Дзюба принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя забитыми мячами.
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