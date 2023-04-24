В «Локомотиве» высказались о будущем Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о будущем нападающего столичного клуба Артёма Дзюбы.

Спортивный деятель отметил, что всё станет известно после матча с ЦСКА, хотя ранее сообщалось, что разговоры о продлении контракта будут по окончании сезона.

«У нас уже есть один футболист, с кем ведём переговоры: думаю, договоримся. Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», - приводит слова Ульянова «Чемпионат».

Контракт 34-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в девяти играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя забитыми мячами.