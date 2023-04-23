Игрок «Химок» Долгов: «Верю, что мы сможем удержаться в РПЛ»

Форвард «Химок» Александр Долгов ответил на вопрос о шансах команды сохранить свою прописку в чемпионате России.

«У «Химок» есть реальные шансы остаться в Премьер-лиге. Верю, что мы сможем удержаться, сейчас у нас появилась возможность выйти из зоны вылета и побороться в стыковых матчах», — цитирует Долгова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

После 24 туров «Химки» занимают предпоследнее место в РПЛ, набрав 17 очков. До зоны стыковых матчей подмосковной команде не хватает одного балла.