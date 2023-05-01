Нагорных высказался о будущем Керка и Едвая в «Локомотиве»

Юрий Нагорных, председатель совета директоров столичного «Локомотива», высказался о будущем Джирано Керка и Тина Едвая.

«Так же хочу сказать, что мы сегодня занимаемся всеми. С агентами и игроками мы на связи. Вот, видите, Вильсон Изидор с нами», — заявил функционер «железнодорожников», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в январе текущего года Джирано Керк и Тин Едвай покинули московский клуб на правах аренды. Хорватский вице-чемпион мира присоединился к клубу «Аль-Айн» из ОАЭ, в то время как нидерландец выступает за бельгийский «Антверпен».