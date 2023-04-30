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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Баринов: «Победа за счёт желания»

30 Апреля 2023 • 22:29 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

В двадцать пятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил доказывать, что команда возродилась при новом тренере Михалие Галактионове. «Московский экспресс» раскатал «Химки», забив тем пять мячей, на что команда Андрея Талалаева смогла ответить лишь голом престижа.

Успех своего клуба прокомментировал один из самых известных его игроков - Дмитрий Баринов.

- Сегодня была победа за счет желания и подбора классных игроков, - цитирует слова Баринова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Локомотив» примет в домашнем матче «Сочи», это случится восьмого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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