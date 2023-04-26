Смородская: «Спорт и пиво несовместимы? Бред»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы. В последние дни эта тема обсуждается особенно активно.

«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред. Это ханжество», - рассказала Смородская «РБ Спорт».

По её мнению, посещение спортивных матчей – это вид досуга, такой же, как и поход в ресторан.

Ранее о возвращении пива на стадионы высказался глава РПЛ Александр Алаев. По словам чиновника, возвращение пива станет дополнительным аргументом для болельщика прийти на матч своей команды.