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Талалаев: «Когда тренера приглашают, его надо, наверное, слушать»

30 Апреля 2023 • 19:04 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Химки
2-й тайм

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Три раза сюда приезжали с «Ахматом», три раза выигрывали. Тот позитивный опыт, что был после тех матчей, можно как-то претворить в жизнь здесь?

- Другая команда, другая история. Сегодня работаем с «Химками». Играем с «Локомотивом». «Локомотив» другой. Сейчас достаточно ребят, которых уважают в футбольном мире, с которыми работал, поэтому… Нам и так непросто было, а перед этой игрой еще и капитана нету, нету Бутты, лучшего бомбардира, поэтому давайте так, пошагово. Главное - выйти и для начала просто не перегореть.

- Четыре очка в «Химках» за два тура, это столько же, сколько за 8 туров с «Торпедо». Почему здесь пошло быстрее?

- Еще раз, разные команды, разные истории. Без всяких каких-то обид. Когда тренера приглашают, его надо, наверное, слушать.

- Намек на что, на ситуацию в «Торпедо» или здесь, чтобы лучше слушали?

- Ответ на ваш вопрос.

- Последние изменения в составе - вместо Бутты Магомедова, вы уже сказали, что он травмирован, появляется Главчич. Почему именно он?

- У нас было много кандидатов. У нас последние трое вышли и трое забили. Мы думали, выбирали, ромашку раскинули на картах, вышел Главчич.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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