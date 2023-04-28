Булыкин рассказал, от чего зависит результат переговоров между Дзюбой и «Локомотивом» о новом контракте

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что московский клуб ведёт переговоры с нападающим Артёмом Дзюбой о продлении контракта, срок действия которого истекает летом текущего года.

По мнению эксперта, результат переговоров в большей степени зависит от позиции клуба.

«Дзюба, если захочет, то может уйти в другой клуб. Вопрос больше в «Локомотиве». Как «железнодорожники» видят стратегию развития клуба и молодёжи. И мы точно не знаем, как Артём себя проявляет в раздевалке и вне поля», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что 34-летнего Дзюбу не устраивают условия, предложенные «Локомотивом» по новому соглашению.

Напомним, нападающий пополнил состав «железнодорожников» в феврале нынешнего года. В составе «красно-зелёных» Дзюба успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.