Нигматуллин назвал главное преимущество Лантратова над Худяковым

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «железнодорожников» Данииле Лантратове.

«У Лантратова, помимо мастерства, есть одно преимущество — опыт. Во вратарской работе это большое дело. Когда вратаря поменяли, игра «Локомотива» преобразилась. Возможно, полевые игроки чувствуют уверенность с более опытным голкипером», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

Напомним, 27-летний Лантратов пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. За столичный клуб он провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и два раза сыграл «на ноль».