Агент Худякова прокомментировал будущее футболиста

Вадим Шпинёв, представитель вратаря столичного «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем игрока.

«Переговоры — это как минимум две стороны: работодатель и работник. Работодатель назначает время начала возможных переговоров. Даниил работает над повышением уровня мастерства. Даже в выходные. Так что все в порядке», — заявил агент голкипера в интервью изданию «РБ Спорт». По словам Шпинёва, у Худякова нет мыслей о смене клуба на фоне отсутствия практики, отметив, что спортивная конкуренция придаёт только больший импульс, чтобы футболист совершенствовался и профессионально рос.

Напомним, что Даниил Худяков провёл в воротах «Локомотива» 14 матчей в нынешнем сезоне Премьер-лиги, лишь однажды сыграв «на ноль».