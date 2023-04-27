Талалаев: «У нас предусмотрено задействование большой части доморощенных футболистов»

Наставник «Химок» Андрей Талалаев рассказал о перспективе развития клуба с акцентом на своих футболистов.

«Если говорить о долгосрочных перспективах развития клуба, у нас предусмотрено задействование большой части доморощенных футболистов, рост именно этих игроков, чтобы они составляли конкуренцию и играли в Российской премьер-лиге», - сказал Талалаев в видео, опубликованном в социальных сетях подмосковного клуба.

В данный момент клуб из Московской области занимает предпоследнее место в турнирной таблице национального российского чемпионата. Команду Талалаева от зоны стыковых матчей отделяет всего одно очко. Следующий матч подмосковный коллектив проведёт на выезде против московского «Локомотива». Начало игры назначено на 30 апреля в 19:00.