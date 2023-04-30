В «Локомотиве» прокомментировали будущее Игнатьева в клубе

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем нападающего Ивана Игнатьева в составе столичного клуба.

«Игнатьев? У всех есть шансы и время, которое предоставляется. Он забил хороший гол, все в процессе», - приводит слова Нагорных Sport24.

Сегодня, 30 апреля, форвард отличился с октября прошлого года, он отметился забитым мячом в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (5:1).

Соглашение 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитано до конца нынешнего сезона, однако есть опция продления на два года.

В текущем сезоне Игнатьев отметился пятью забитыми мячами в РПЛ.