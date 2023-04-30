Камано: «Дзюба - один из лучших партнёров в моей карьере»

Московский «Локомотив» продолжает крушить оппозицию, в двадцать пятом туре российского чемпионата «под поезд» попали подмосковные «Химки».

Полузащитник «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал итоги матча, он нахваливает Артема Дзюбу, который забил красивым ударом своей очередной мяч - теперь на его счету их уже восемь, и в таком темпе Дзюба обязательно войдет в пятерку лучших голеадоров сезона!

- Ожидал ли, что Дзюба забьет ударом скорпиона? Да, конечно, он отличный нападающий. Он очень помогает нам добиваться результата, забивает важные голы. Я могу сказать, что Артем — один из лучших нападающих, с которыми я играл за карьеру, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» сразится с «Сочи».