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Мор: «Локомотив» сейчас в порядке»

30 Апреля 2023 • 23:18 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Московский «Локомотив» сокрушил «Химки» в матче двадцать пятого тура российского чемпионата, команда Михаила Галактионова забила сопернику пять мячей, на что тот смог ответить лишь одним голом. Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал события прошедшего матча.

- «Локомотив» сейчас в порядке, Галактионов проводит хорошую работу. По счету может показаться, что «Локомотив» легко выиграл игру, но нет. Первый тайм, на мой взгляд, был с преимуществом «Химок», - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московский «Локомотив» сыграет с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Эдуард Мор
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