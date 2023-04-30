Мор: «Локомотив» сейчас в порядке»

Московский «Локомотив» сокрушил «Химки» в матче двадцать пятого тура российского чемпионата, команда Михаила Галактионова забила сопернику пять мячей, на что тот смог ответить лишь одним голом. Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал события прошедшего матча.

- «Локомотив» сейчас в порядке, Галактионов проводит хорошую работу. По счету может показаться, что «Локомотив» легко выиграл игру, но нет. Первый тайм, на мой взгляд, был с преимуществом «Химок», - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре московский «Локомотив» сыграет с «Сочи».