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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Поймали шансы за счёт быстрых игроков»

30 Апреля 2023 • 23:22 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Сразу два матча двадцать пятого тура российского чемпионата закончились со счетом 5:1 - сперва «Зенит» разгромил так «Крылья Советов», а сегодня и «Локомотив», с которым «Зенит» сразился в предыдущем туре, обыграл подмосковные «Химки» с таким же счетом. Успех своей команды прокомментировал наставник «Локомотива» Михаил Галактионов.

- В первом тайме со стороны соперника были опасные контрвыпады, нам немного не хватало быстрых атак. Было много позиционной игры, но втором тайме мы поймали свои шансы за счет быстрых игроков. Рады, что добились крупной победы, двигаемся дальше, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» померяется силами с «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов
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