Орлов назвал игрока, который больше всех ему нравится в «Локомотиве»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, какой футболист ему нравится больше всех в московском «Локомотиве».

Эксперт в команде Михаила Галактионова выделил полузащитника Сергея Пиняева и сожалеет, что он травмировался в первом тайме матча 24-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1).

«Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...», - заявил Орлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.