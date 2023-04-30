Нигматуллин: «Худякову немного не повезло»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о вратаре «железнодорожников» Данииле Худякове.

«Худякову немного не повезло. Он оказался основным вратарем в неудачный момент, хотя, может, это как-то связано. У него еще есть время. Он молодой и понюхавший порох РПЛ. Понятно, что у Худякова есть амбиции», — цитирует Нигматуллина портал Sport24.

По мнению эксперта, у Худякова есть только один выход, ему нужно усердно работать и ждать своего шанса.

В нынешнем сезоне 19-летний вратарь провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей и два раза сыграл «на ноль».