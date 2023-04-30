Талалаев последний раз проигрывал на «РЖД Арене» девять лет назад

Сегодня, 30 апреля, состоится матч между московским «Локомотив» и «Химками».

Андрей Талалаев, который является главным тренером подмосковного клуба, проигрывал на «РЖД Арене» девять лет назад, когда он возглавлял «Волгу».

С тех пор прошло четыре матча: в 2020 году, когда специалист был рулевым «Крыльев Советов», матч завершился вничью со счётом 1:1, а затем были одержены три победы, когда Талалаев работал в грозненском «Ахмате».

«Химки» на данный момент располагаются в зоне вылета, находясь на 15-й строчке в турнирной таблице.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.