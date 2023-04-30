Форвард «Химок» Долгов - о поражении от «Локомотива»: «Ну ничего, в футболе так бывает»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов высказался о разгромном поражении своей команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» (1:5).

Форврад отметил, что не может сказать, что произошло, ведь в какой-то момент годы посыпались друг за другом.

«До третьего пропущенного мяча хорошо перекрывали «Локомотив» — особо моментов они не создавали. В первом тайме вообще нечего вспомнить, крое пенальти. Ну ничего, в футболе так бывает», - приводит слова Долгова «Чемпионат».

«Химки» продолжают располагаться в зоне вылета, находясь на 15-й строчке в турнирной таблице.