Талалаев: «Будет серьёзный разговор, серьёзная работа, идёт момент привыкания»

В 24-м туре Премьер-лиги «Химки» проиграли «Локомотиву» со счётом 1:5. Подмосковная команда пропустила один мяч в первом тайме и сразу четыре - после перерыва. Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после игры попытался найти причины такого результата.

«Вторым таймом мы явно не удовлетворены, будет серьезный разговор, серьезная работа. Идет момент привыкания. «Локомотив» с победой. Абсолютно заслуженно», - приводят слова Талалаева «Вести Подмосковья».

Напомним, что Талалаев только-только возглавил команду после отставки Спартака Гогниева. Шансы на сохранение места в РПЛ у «Химок» достаточно низкие.