Галактионов рассказал о состоянии Пиняева

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии полузащитника столичного клуба Сергея Пиняева. Футболист не попал в заявку на матч 25-го тура Российской премьер-лиги против «Химок».

«Ничего критичного, мы его поберегли сегодня. Ему нужно полностью восстановиться, чтобы точно исключить риск ухудшения ситуации», - приводит слова наставника «Матч ТВ».

Напомним, что Пиняев получил повреждение в матче против ЦСКА (1:1), так как у него возник дискомфорт в мышцах.

Также Галактионов выразил надежду, что полузащитник будет доступен к следующей встрече.