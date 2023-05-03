Талалаев: «Никогда в моих командах такого не было, чтобы пятёрочку нам за тайм практически накидали»

«Химки» не оправдали надежд своих болельщиков, провалив матч 24-го тура Премьер-лиги против «Локомотива». Команда Андрея Талалаева пропустила четыре гола после перерыва и уступила со счетом 1:5. Именно второй половиной матча больше всего недоволен главный тренер:

«Расстроило больше всего, что развалились. Никогда в моих командах такого не было, чтобы пятерочку нам за тайм практически накидали», - цитируют Талалаева «Вести Подмосковья».

После этого матча «Химки» остаются на предпоследнем месте с 17 очками в активе. Для начала подмосковной команде нужно отыграть отставание в четыре очка от ближайшего конкурента, «Факела».