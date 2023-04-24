Нагорных: «Мы всегда ощущаем поддержку со стороны Сёмина»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о бывшем главном тренере команды Юрии Сёмине.

По словам Нагорных, в клубе продолжают ощущать поддержку со стороны 75-летнего специалиста, несмотря на то, что сейчас он не помогает «Локомотиву» консультативно.

«Он был на трибуне на матче с ЦСКА, болел за нашу команду, поэтому Юрий Павлович для «Локомотива» — это определённая икона. Даже если он иногда нас критикует, мы эту ситуацию воспринимаем абсолютно адекватно, потому что то, что говорит Юрий Павлович, во благо «Локомотиву», — цитирует Нагорных ТАСС.

Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1992 по 2005 год, а также с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020. Под его руководством «железнодорожники» трижды выигрывали чемпионат России и шесть раз становились обладателями Кубка страны.