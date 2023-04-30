Баринов высказался о ходе переговоров по продлению контракта с «Локомотивом»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над подмосковными «Химками» (5:1) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги высказался о ходе переговоров по продлению контракта со столичным клубом.

«Мы сейчас разговариваем про матч, а вы тут про контракт спрашиваете. Представители «Локомотива» встречаются — процесс идёт», - приводит слова Баринова «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 30 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.