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Агент полузащитника «Локомотива» Куликова высказался о будущем игрока в клубе

30 Апреля 2023 • 13:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
Через 3 ч. 53 мин.

Агент полузащитника московского «Локомотива» Даниила Куликова, Вадим Шпинев, высказался о будущем своего клиента в составе столичного клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что его клиент может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

«Не хотел бы говорить о слухах. У Дани еще этот сезон и год контракта. Не нужно обращать на это внимание», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Куликов принял участие в 19 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Шпинёв Даниил Куликов
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