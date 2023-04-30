Агент полузащитника «Локомотива» Куликова высказался о будущем игрока в клубе

Агент полузащитника московского «Локомотива» Даниила Куликова, Вадим Шпинев, высказался о будущем своего клиента в составе столичного клуба. Ранее в СМИ появилась информация о том, что его клиент может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

«Не хотел бы говорить о слухах. У Дани еще этот сезон и год контракта. Не нужно обращать на это внимание», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Куликов принял участие в 19 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.