Агент Сафонов: «На топ-уровне Пиняев не заиграет»

Российский агент Алексей Сафонов оценил карьерные перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Думаю, что на топ-уровне Пиняев не заиграет. Дай бог, чтобы перерос «Локомотив», но пока у него нет стабильности и периодически выскакивают травмы», — заявил агент, чьи слова приводит «Матч ТВ». В качестве примера Алексей привёл английский футбол, где, по его мнению, играют с иным уровнем физической готовности, скорости и принятия решений.

Напомним, что Сергей Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» зимой нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард забил пять мячей при двух ассистах в 24 матчах в рамках всех состязаний.