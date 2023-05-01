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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Меня не удивляет результативность Дзюбы»

01 Мая 2023 • 15:41 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о результативности Артёма Дзюбы в составе «Локомотива».

«Меня нисколько не удивляет результативность Дзюбы. Многие думали, что Артём уже не тот, да и вряд ли сможет помочь какой-нибудь команде. Зная Дзюбу лично, я был уверен, что для него это вызов», — заявил участник ЧМ-1994 в интервью «Чемпионату».

По его мнению, руководство «Локомотива» приняло верное решение, доверившись бывшему капитану российской национальной команды. Также Радченко считает, что уход Дзюбы из «Зенита» не стал ошибкой для клуба, поскольку «сине-бело-голубые» идут в сторону обновления коллектива.

Напомним, что Артём Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале текущего года, забив восемь голов при четырёх ассистах в восьми матчах чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Артём Дзюба
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