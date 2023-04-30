«Химки» отыграли один гол у «Локомотива» после «черпачка» Руденко

В Черкизове завершается 25-й тур Премьер-лиги матчем между «Локомотивом» и «Химками». В первом тайме хозяева были сильнее благодаря голу Антону Миранчука с 11-метровой отметки. После перерыва после подачи Дмитрия Баринова и скидки Артём Дзюба в падении изловчился и ногой переправил мяч в сетку. На 60-й минуте Мори Гбане здорово сыграл в свободную зону на Александра Руденко, который не стал расстреливать ворота, а после паузы перебросил голкипера из пределов штрафной.

Счет стал 2:1, в игру вернулась интрига. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.