​Нагорных: «Выплаты получаем по графику, никаких проблем»

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», ответил на вопрос, нет ли у клуба проблем с выплатами за игроков, проданных в зарубежные клубы - в частности, в «Аталанту» и «Ниццу». Речь, как легко понять, об Алексее Миранчуке и Алексисе Бека Бека. По словам Нагорных, никаких проблем с выплатами нет.

- К счастью, все в порядке. На сегодняшний день нет никаких проблем с выплатами по обоим игрокам, - ответил Нагорных в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» уверенно переиграл в своем очередном матче подмосковные «Химки», это случилось в рамках двадцать пятого тура российского чемпионата.