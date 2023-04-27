Агент Худякова высказался о возможном продлении контракта с «Локомотивом»

Вадим Шпинёв, агент голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.

«Господин Нагорных, выразил однозначное мнение, что все вопросы по продлению футболистов будут проходить сразу по окончанию сезона. Переговоры — это как минимум две стороны: работодатель и работник. Работодатель назначает время начала возможных переговоров», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний голкипер принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, пропустил 35 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности. Контракт Худякова с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.