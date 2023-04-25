Гойкович — о Дзюбе: «Самый сильный нападающий РПЛ»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Боснийский футболист назвал 34-летнего россиянина самым сильным нападающим в РПЛ, подчеркнув, что Дзюбу очень сложно опекать из-за его физических данных.

«Я попытался сыграть в него корпусом, толкнуть, причём со всей силой, а он даже с места не сдвинулся! Против него один на один очень сложно играть, очень сильный человек, спиной клёво играет», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» нападающий успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.