Новосельцев высказался об игре «Химок» в матче с «Локомотивом»

Экс-игрок «Ростова» Иван Новосельцев прокомментировал разгромное поражение «Химок» от «Локомотива» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

«Химки» рассыпались в матче с «Локомотивом»? На протяжении второй части турнира они в удручающем состоянии. Ты проигрываешь, на тебя это давит… В целом они очень скомкано проводят этот год», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

После 25 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 17 набранных очков. В следующем туре «Химки» встретятся с «Динамо», поединок состоится 6 мая.