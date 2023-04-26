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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов: У «Химок» безумный сезон

26 Апреля 2023 • 19:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о происходящем в «Химках». Напомним, 27-летний вратарь перебрался в стан «железнодорожников» из подмосковного клуба минувшей зимой.

«В «Химках» пятый тренер за сезон? Мирзов сказал, что это самый безумный сезон в его карьере: наверное, так оно и есть. Я желаю ребятам всего хорошего, но не в следующем матче, потому что им с нами играть», — приводит слова Лантратова «Чемпионат».

За «Локомотив» голкипер провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Резиуан Мирзов Илья Лантратов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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