Лантратов: У «Химок» безумный сезон

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о происходящем в «Химках». Напомним, 27-летний вратарь перебрался в стан «железнодорожников» из подмосковного клуба минувшей зимой.

«В «Химках» пятый тренер за сезон? Мирзов сказал, что это самый безумный сезон в его карьере: наверное, так оно и есть. Я желаю ребятам всего хорошего, но не в следующем матче, потому что им с нами играть», — приводит слова Лантратова «Чемпионат».

За «Локомотив» голкипер провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.