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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Предстоит очень серьезный разговор»

30 Апреля 2023 • 22:23 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

«Химки» не сумели развить успех в предыдущем, двадцать четвертом туре российского чемпионата, где команда обыграла московское «Торпедо». Сегодня подмосковный клуб проиграл с разгромным счетом другому столичному коллективу - «Локомотиву». Наставник «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча.

- До счета 1:3 была надежда, что продолжим играть. Потом ошибки привели к пропущенному голу. У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались, поэтому нам предстоит очень серьезный разговор, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химкам» вновь предстоит сыграть с московской командой - на сей раз с «Динамо». Это случится шестого мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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