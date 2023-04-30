Талалаев: «Предстоит очень серьезный разговор»

«Химки» не сумели развить успех в предыдущем, двадцать четвертом туре российского чемпионата, где команда обыграла московское «Торпедо». Сегодня подмосковный клуб проиграл с разгромным счетом другому столичному коллективу - «Локомотиву». Наставник «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча.

- До счета 1:3 была надежда, что продолжим играть. Потом ошибки привели к пропущенному голу. У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались, поэтому нам предстоит очень серьезный разговор, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Химкам» вновь предстоит сыграть с московской командой - на сей раз с «Динамо». Это случится шестого мая.