​Булыкин: «Локомотив» забивает красиво»

В двадцать пятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» вновь добыл крупную победу - команда Михаила Галактионова переиграла «Химки» со счетом 5:1 Эффектный успех прокомментировал Дмитрий Баринов - в прошлом он выступал в составе «Локомотива». Он рад тому, что команда много забивает.

- «Локомотив» играет, старается забивать, хочет забивать и делает это красиво. Думаю, болельщикам это нравится, - цитирует экс-игрока издание Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сразиться с «Сочи», это случится восьмого мая.