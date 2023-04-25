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Долгов высказался о будущем в «Химках»

25 Апреля 2023 • 15:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Форвард «Химок» Александр Долгов ответил на вопрос о своём будущем в стане «красно-чёрных».

«Мое будущее в «Химках»? Для начала нужно закончить этот сезон, решить задачи, а уже летом смотреть, что и как будет. Загадывать пока ничего не буду», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач. Трудовой договор Долгова с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

После 24 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Долгов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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