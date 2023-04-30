Дзюба: «Первый тайм получился не очень»

Нападающий Артём Дзюба забил два гола в триумфальном для своей команды матче против подмосковных «Химок», и его московский «Локомотив» выиграл со счетом 5:1. Тем не менее, российский форвард не вполне доволен - по его словам, у «Локомотива» не очень получился первый тайм прошедшего матча.

- Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти. При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил «Химки», - заявил известный футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата московский «Локомотив» сразится с «Сочи», это случится восьмого мая.