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Дзюба: «Первый тайм получился не очень»

30 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Нападающий Артём Дзюба забил два гола в триумфальном для своей команды матче против подмосковных «Химок», и его московский «Локомотив» выиграл со счетом 5:1. Тем не менее, российский форвард не вполне доволен - по его словам, у «Локомотива» не очень получился первый тайм прошедшего матча.

- Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти. При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил «Химки», - заявил известный футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата московский «Локомотив» сразится с «Сочи», это случится восьмого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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