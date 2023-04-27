Булыкин оставил прогноз на матч «Локомотива» и «Химок»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оставил прогноз на предстоящий матч «железнодорожников» против «Химок».

«В матче «Локомотива» и «Химок» всё будет зависеть от «железнодорожников». Они сильнее и должны обыгрывать подмосковную команду. Но «Химкам» очки нужны, поэтому если «красно-зеленые» выйдут расслабленными и без желания победить, то в этой игре могут быть проблемы», — цитирует экс-форварда российской сборной Metaratings. По мнению Булыкина, у подопечных Михаила Галактионова не должно возникнуть проблем в предстоящей встрече, предположив высокую результативность матча из-за атакующего стиля обеих команд.

Напомним, что поединок 25-го тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Химками» пройдёт в воскресенье, 30 апреля. Стартовый свисток на «РЖД Арене» назначен на 19:00 по московскому времени.