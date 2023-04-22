Мирзов положительно оценил смену тренера в «Химках»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов высказался о смене тренера в команде. Напомним, ранее клуб покинул Спартак Гогниев, а на его место пришел 50-летний Андрей Талалаев.

«Напрашивалась ли смена тренера? Смена тренера всегда дает импульс. Какие-то другие эмоции. Раз результат есть, значит, смена тренера напрашивалась. Мы с Гогниевым знали друг друга до прихода его в «Химки». Расстались нормально», — приводит слова Мирзова Metaratings.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 20 матчей в Российской премьер-лиге, в которых отметился тремя голами и сделал четыре результативные передачи.