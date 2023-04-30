У Дзюбы 7 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»

В воскресенье вечером в чемпионате России проходит матч между «Локомотивом» и «Химками». В начале второго тайма московской команде удалось упрочить своё преимущество в счёте. Автором гола стал нападающий Артём Дзюба.

Теперь на счету Дзюбы 7 голов в восьми матчах Премьер-лиги за «Локомотив». Ещё в четырёх случаях 34-летний нападающий выступал в качестве ассистента для своих партнёров.

Ранее стало известно о том, что «Локомотив» начал вести переговоры о новом контракте с Дзюбой. Действующее трудовое соглашение связывает игрока с клубом до конца нынешнего сезона.

Следить за матчем «Локомотив» - «Химки» можно в текстовой трансляции.

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