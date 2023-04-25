Мостовой считает, что у Пиняева есть футбольный дар

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«У Сергея Пиняева есть футбольный дар. Это видно по его движению на поле, по работе с мячом. Конечно, на фоне остальных российских игроков он из-за этого выделяется, но Пиняев еще ничего не достиг, чтобы считаться звездой», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если Пиняев хочет перебраться в хороший европейский клуб, то ему нужно прибавлять и заявлять о себе.

18-летний футболист принял участие в девяти матчах за «Локомотив», в которых отметился одним забитым мячом.