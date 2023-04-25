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Мостовой считает, что у Пиняева есть футбольный дар

25 Апреля 2023 • 14:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«У Сергея Пиняева есть футбольный дар. Это видно по его движению на поле, по работе с мячом. Конечно, на фоне остальных российских игроков он из-за этого выделяется, но Пиняев еще ничего не достиг, чтобы считаться звездой», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если Пиняев хочет перебраться в хороший европейский клуб, то ему нужно прибавлять и заявлять о себе.

18-летний футболист принял участие в девяти матчах за «Локомотив», в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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