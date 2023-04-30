Долгов: «Развалились в концовке»

Подмосковные «Химки »потерпели удручающее поражение от московского «Локомотива» в матче двадцать пятого тура российского чемпионата. Это случилось после того, как в предыдущем туре «Химки» обыграли московское «Торпедо».

Александр Долгов, нападающий клуба, согласен с тем, что его команда сникла в конце игры - об этом говорил и Андрей Талалаев, наставник «Химок».

- В концовке мы развалились. Сложно сказать, что это было. Допустили момент за моментом. До третьего пропущенного мяча удавалось не допускать моментов у своих ворот, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».