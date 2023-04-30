Дзюба забил 8 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»

«Локомотив» в заключительном матче 25-го тура чемпионата России разгромил «Химки» на своём поле со счётом 5:1. Нападающий московской команды Артём Дзюба стал автором дубля.

Теперь на счету Дзюбы 8 голов в 8 матчах Премьер-лиги за «Локомотив». Как известно, 34-летний нападающий выступает за «железнодорожников» с февраля.

«Локомотив» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч Премьер-лиги команда Михаила Галактионова проведёт в понедельник, 8 мая, – против «Сочи» на своём поле. В случае победы «железнодорожники» поднимутся на девятую позицию.