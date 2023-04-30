Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эштреков: «Дзюба доказывает, что как игрок он ещё существует» эксклюзив

30 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Химками».

- Какие впечатления от матча?

- Результат «Локомотива» заслуженный. Единственное, в первом тайме еще ничего не было понятно – «Химки» сопротивлялись. А по игре, хозяева реализовали свои шансы и забили много мячей. А вот гости просто рассыпались в конце.

- Но в первой половине встречи «Химки» довольно смело играли против «железнодорожников». Такой смелый футбол вас удивил?

- Это потому, что «Химкам» надо цепляться за каждую игру, чтобы удержаться в РПЛ. Естественно, они вышли с таким настроем, чтобы много бороться с соперником. Мы и увидели на поле много борьбы. У подопечных Талалаева было желание и старание. А «Локомотив» хорошо вышел на второй тайм. Замены сыграли свою роль. Главное, что цели были достигнуты.

- Дзюба стал героем матча, оформив дубль?

- Да. Дзюбу хочется отметить. Он набирает все лучшую форму. Перед этим Артём забил ЦСКА и сейчас вот голы выдал. Жемалетдинова тоже отмечу, который хорошо вышел на замену, тем более после травмы. Ему надо набирать форму.

- После какого мяча «Локомотива» все стало понятно?

- Думаю, после четвертого гола «Химкам» уже сложно было что-то сделать. Хотя они сражались, старались, делали замены. В плане желания к ним нет вопросов. Все-таки химчане бьются за выживание. Поэтому стараются.

- Есть ли у «Локомотива» «дзюбозависимость»? Он самый полезный игрок команды по системе «гол плюс пас» весной.

Реклама


- Не буду так ярко заявлять. Главное, что он приносит команде пользу, забивает. Нападающий и должен забивать. Он приносит очень большую пользу сейчас. То, что от него требуется, он показывает и доказывает всем, что как игрок он еще существует.

- Надо удерживать Дзюбу в команде, потому что он неопределенно высказывался о своембудущем?

- Это вопрос к тренерскому штабу. Еще осталось пять матчей и время есть. Ему надо концентрировать внимание на том, чтобы и дальше продолжать так играть, а не думать о продлении контракта.

- Что сегодня понравилось в игре «Локомотива»?

- Реализация понравилась. Была еще пара моментов, которые «железнодорожники» могли реализовать, но немного не так как надо распорядились мячом. Без ошибок игр не бывает. Кто их меньше совершит, тот и выигрывает. «Химки» сегодня их больше допустили. Но это потому, что их заставил ошибаться «Локомотив».

- Как оцениваете шансы «Химок» на выживание?

- Трудно их оценивать. В любом случае они будут бороться. Еще есть пять матчей. Шансы есть, поэтому все в их руках.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Артём Дзюба Владимир Эштреков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
0
1.68 4.30 4.70
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
1
1.57 4.20 6.00
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Химки Химки
5
1
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:56 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Химок» Долгов - о поражении от «Локомотива»: «Ну ничего, в футболе так бывает»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов — о победе «Локомотива»: «Ожидаемый результат»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Локомотива» Игнатьев забил впервые с октября прошлого года
21:35 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев высказался об игре «Химок» в матче с «Локомотивом»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Гилерме рассказал, когда вернётся в заявку «Локомотива»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Локомотив» может подняться в первую семёрочку»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Команда Талалева последний раз пропускала пять мячей в РПЛ в 2014 году
21:14 · Россия. Премьер-лига
Тукманов — о шансах «Торпедо» в РПЛ: «Надо быть объективными»
21:10 · Россия. Премьер-лига
«Химки» стали 31-й командой, которой Артем Дзюба забивал в чемпионатах России - это рекорд
21:01 · Россия. Премьер-лига
Казаков: «Лантратов - лучший вратарь страны, из тех, кто может играть сейчас за сборную»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил 8 голов в 8 матчах РПЛ за «Локомотив»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Онопко: Были вопросы к арбитру по судейству, но я не получил ответы
20:43 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Мне надоел футбол»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Результативная пародия на «удар скорпиона» от Дзюбы и эффектный гол Руденко - видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Матч «Спартак» — «Ростов» арбитр отсудил ровно
Все новости
Рекомендуем