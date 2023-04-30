Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Химками».

- Какие впечатления от матча?

- Результат «Локомотива» заслуженный. Единственное, в первом тайме еще ничего не было понятно – «Химки» сопротивлялись. А по игре, хозяева реализовали свои шансы и забили много мячей. А вот гости просто рассыпались в конце.

- Но в первой половине встречи «Химки» довольно смело играли против «железнодорожников». Такой смелый футбол вас удивил?

- Это потому, что «Химкам» надо цепляться за каждую игру, чтобы удержаться в РПЛ. Естественно, они вышли с таким настроем, чтобы много бороться с соперником. Мы и увидели на поле много борьбы. У подопечных Талалаева было желание и старание. А «Локомотив» хорошо вышел на второй тайм. Замены сыграли свою роль. Главное, что цели были достигнуты.

- Дзюба стал героем матча, оформив дубль?

- Да. Дзюбу хочется отметить. Он набирает все лучшую форму. Перед этим Артём забил ЦСКА и сейчас вот голы выдал. Жемалетдинова тоже отмечу, который хорошо вышел на замену, тем более после травмы. Ему надо набирать форму.

- После какого мяча «Локомотива» все стало понятно?

- Думаю, после четвертого гола «Химкам» уже сложно было что-то сделать. Хотя они сражались, старались, делали замены. В плане желания к ним нет вопросов. Все-таки химчане бьются за выживание. Поэтому стараются.

- Есть ли у «Локомотива» «дзюбозависимость»? Он самый полезный игрок команды по системе «гол плюс пас» весной.

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- Не буду так ярко заявлять. Главное, что он приносит команде пользу, забивает. Нападающий и должен забивать. Он приносит очень большую пользу сейчас. То, что от него требуется, он показывает и доказывает всем, что как игрок он еще существует.

- Надо удерживать Дзюбу в команде, потому что он неопределенно высказывался о своембудущем?

- Это вопрос к тренерскому штабу. Еще осталось пять матчей и время есть. Ему надо концентрировать внимание на том, чтобы и дальше продолжать так играть, а не думать о продлении контракта.

- Что сегодня понравилось в игре «Локомотива»?

- Реализация понравилась. Была еще пара моментов, которые «железнодорожники» могли реализовать, но немного не так как надо распорядились мячом. Без ошибок игр не бывает. Кто их меньше совершит, тот и выигрывает. «Химки» сегодня их больше допустили. Но это потому, что их заставил ошибаться «Локомотив».

- Как оцениваете шансы «Химок» на выживание?

- Трудно их оценивать. В любом случае они будут бороться. Еще есть пять матчей. Шансы есть, поэтому все в их руках.

Елена Григорьевская