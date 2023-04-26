В «Локомотиве» заявили, что забыли зимнюю историю про Изидора и «Лион»

В столичном «Локомотиве» заявили, что несостоявшийся зимний переход форварда Вильсона Изидора в «Лион» - это уже прошедшая история, о которой решено забыть.

«В клубе уже забыли про эту историю, главное, что у нас есть нападающий, который забивает, теперь ему нужно возвращаться на тот уровень, который был до травмы, показывать себя», - цитирует «Чемпионат» спортивного директора «железнодорожников» Дмитрия Ульянова.

Напомним, зимой во время открытого трансферного окна сообщалось, что Изидор не смог перейти из «Локо» в «Лион» по причине проваленного медосмотра.

Напомним, что француз поразил ворота ЦСКА в недавнем выездном матче чемпионата России. Благодаря его голу «Локомотив» увёз с «ВЭБ Арены» ничью – 1:1.