В «Локомотиве» высказались о возможном возвращении Мухина

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных не стал отвечать на вопросы о возможном возвращении в стан столичного клуба полузащитника ЦСКА Максима Мухина.

«Что касается возвращения Мухина, то не буду комментировать слухи. До лета ещё есть время», - приводит слова Нагорных «Чемпионат».

Ранее о возможном возвращении футболиста сообщал журналист Иван Карпов.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл из «Локомотива» в ЦСКА в 2021 году за 170 тысяч евро.

Его соглашение с «армейцами» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Мухин принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнёрам по команде.