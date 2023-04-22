Кузнецов уверен, что «Химки» покинут РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил шансы «Химок» сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге. Сегодня, 22 апреля, подмосковный клуб одержал победу над «Торпедо» со счетом 4:2.

«Не спасутся «Химки», не выиграют они четыре игры при таком футболе. В «Химках» теперь другой тренер? И что? Ничего вы мне не докажете, они будут бороться за выживание. «Химки» не обыграют московские команды, в этом я уверен», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 24 игры. В предстоящих матчах «красно-черным» предстоит сыграть с московскими «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком».