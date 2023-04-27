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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, в каком случае Мирзов покинет «Химки»

27 Апреля 2023 • 18:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Химки
30.04 19:00

Александр Клюев, агент нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, высказался о будущем футболиста в подмосковном клубе.

«Пока не начинали переговоры о новом соглашении, потому что команда борется за сохранение места в РПЛ. Смысла нет о чем-то разговаривать. Если «Химки» вылетят из РПЛ, то Резиуан будет искать варианты именно в высшей лиге», — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 Мирзов забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Химками» истекает предстоящим летом.

После 24 туров «красно-черные» занимают предпоследнее место в чемпионате России, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов Александр Клюев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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