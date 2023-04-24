Нагорных: «Мы очень рассчитываем Игнатьева в матчах, которые у нас ещё остаются»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем нападающих команды Артёма Дзюба и Ивана Игнатьева, чьи контракты с московским клубом рассчитаны до конца июня нынешнего года.

По словам Нагорных, вопрос о продолжении сотрудничества с Дзюбой будет обсуждаться после окончания сезона. Что касается Игнатьева, функционер отметил, что клуб рассчитывает на него в оставшихся матчах чемпионата.

«Сегодня Иван — член нашего коллектива. Такой же, как все игроки «Локомотива». Мы очень рассчитываем на Ивана Игнатьева в тех шести матчах, которые у нас ещё остаются в этом сезоне», — цитирует Нагорных «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провёл за «Локомотив» девять матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 24-летнего Игнатьева четыре мяча и две передачи в 22 встречах.