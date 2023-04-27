Новичок «Химок» Антич: «Я офигел от российских стадионов»

Сербский защитник Никола Антич, который познакомился с Российской премьер-лигой только весной 2023 года, оценил стадионы России. Игрок, напомним, выступает за аутсайдер РПЛ – «Химки».

«В России хорошие стадионы, хорошие поля. Я офигел, когда увидел стадионы в России – просто вау!», - признался серб «Спорт-Экспрессу», добавив, что единственным стадионом, который вызвал у него негативное впечатление, стал стадион воронежского «Факела».

В 25-м туре РПЛ «Химки» Антича встретятся с непростым соперником – столичным «Локомотивом».

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